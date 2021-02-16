النواب المجتمعون في صبراتة يتفقون على عقد جلسة مكتملة النصاب الاثنين المقبل

قال أعضاء مجلس النواب المجتمعون في صبراتة، الثلاثاء، إنه استمرارا لجلسات مجلس النواب التى عقدت بمدينة غدامس 7 / 8 ديسمبر 2020، اجتمع مجددا بمدينة صبراتة يومي الاثنين والثلاثاء، الموافق 15 / 16 فبراير الجاري عدد 97 عضوا، مضيفين أنه تم تجاوز بذلك نصاب الانعقاد المطلوب قانونا بهدف توحيد مجلس النواب وإعادة التئامه بكامل أعضائه ليتمكن من انجاز ما بعهدته من استحقاقات.

وأضاف البيان الختامي لأعضاء مجلس النواب المجتمعون في صبراتة، أنه تقديرا للمصلحة العليا للبلاد التى تتطلب تحقيق أكبر قدر من التوافق ومنع المزيد من الانشقاق وتستدعي توحيد المؤسسات وإعادة فرض سلطاتها على كامل البلاد قرر أعضاء المجلس في صبراته التالي:

1-عقد جلسة لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق 22 / 23 فبراير مع التواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للإعلان خلال 48 ساعةعن إمكانية عقد الجلسة بمدينة سرت بالموعد المحدد من عدمه وإذا تعذر تكون الجلسة القادمة بمدينة صبراتة في نفس الموعد.

2-دعوة رئاستي مجلس النواب في طبرق و طرابلس لحضور الجلسة القادمة، مؤكدين أنه في حال تغيبهم تدار بأكبر الأعضاء سنا مع التعهد بالالتزام بجدول الأعمال الوارد لاحقا.

3-يكون جدول أعمال الجلسة وفق ما يلي:

** البند الأول: إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب بحيث تؤول فيها رئاسة المجلس لأحد أعضاء المجلس من الجنوب الليبي وذلك وفق ما تم التوافق عليه ووفق إعلان القاهرة.

** البند الثاني: اعتماد مخرجات ملتقي الحوار السياسي بجنيف ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الجديدة.

** البند الثالث: اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية.

4-دعوة جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب مصلحة البلاد والحضور إلى الجلسة القادمة حسب الموعد المعلن.

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