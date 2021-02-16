باشاغا يبحث ترتيبات إعادة فتح السفارة المصرية بطرابلس

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، الثلاثاء خلال استقباله وفدا مصريا رفيع المستوى، ترتيبات إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد قدم الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت، مدير مكتب وزير الخارجية المصري تهنئة بلاده بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

وأضاف الوفد المصري ، أنه تم الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس.

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