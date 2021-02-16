القشاط: اختيار سفراء وفقا لانتماءات معينة أضر بالسياسة الخارجية الليبية

قال السفير الليبي السابق، محمد القشاط، إن محاولات منح بعض الشخصيات مناصب وامتيازات على سبيل الترضية كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايد عدد السفارات وتكديس العاملين بها عبر استحداث وظائف كان آخرها وظيفة الملحق القضائي.

وأضاف القشاط في تصريحات صحفية، أن أغلب السفراء تم اختيارهم من مدن معينة ووفقاً لانتماءاتهم السياسية، مؤكدا أن هذا أضر كثيراً بالسياسة الخارجية الليبية والقدرة على المحافظة على المصالح الوطنية بالدول التي يوجد بها مصالح للبلاد.

وأكد القشاط أن كثيرا من موظفي السفارات لا يملكون أي خبرة أو مؤهلات علمية مناسبة ولا يجيدون حتى لغة الدول التي يتم إيفادهم إليها، مبينا أن هناك دبلوماسيين أجانب يتعجبون من امتلاك ليبيا هذا العدد من السفارات حول العالم دون أن يكون هناك ضرورة لذلك.

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