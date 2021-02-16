تنتوش: عقيلة صالح أضر بالمجلس ولم يستطع جمع النواب

قال عضو مجلس النواب عمر تنتوش، إن رئاسة مجلس النواب أضرت بالمجلس منذ فترة ولم تستطع جمع النواب، وعليه يبقى الخيار للأعضاء في اتخاذ القرار.

وأوضح تنتوش، في تصريحات صحفية، أن كل ما يعقد في الجلسة يصبح صحيحا بمشاركة الأغلبية، حتى دون دعوة رئاسة المجلس، نظرا للظروف الاستثنائية، مبينا أن انعقاد المجلس في صبراتة يمثل أهمية من خلال التئام المجلس واتخاذ القرار من داخل ليبيا، بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الجلسات تتضمن إعادة انتخاب رئاسة المجلس، وتعديل اللائحة الداخلية، على أن تعقد جلسة أخرى لمنح الثقة للحكومة.

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