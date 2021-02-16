تقرير: مصير« المرتزقة » بين يدي الليبيين

سلط تقرير صحفي الضوء على مسألة مصير المرتزقة في ليبيا، خاصة بعد التوافقات الأخيرة في البلاد، بتشكيل أجسام سياسية موحدة، تمهيدا للانتخابات المقبلة في البلاد.

وفي البداية، كشف التقرير أن أعداد المرتزقة بالآلاف في ليبيا، مشيرا إلى أن الأجور التي تدفع للمرتزقة تشكل عاملا جاذبا، خاصة وأن أغلبهم يعانون من البطالة والفقر الشديد في مناطقهم، حيث تصل الأجور إلى نحو 1500 دولار شهريا.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي الطاهر بن طاهر، قوله إن ملف المرتزقة في ليبيا بات أكبر من حسمه داخليا، بعد دخول مجموعات خارجية محسوبة على دول.

وأوضح بن طاهر، أن التوافقات الليبية تكررت لكن هناك الكثير من العقبات التي كانت تفجر الخلافات ومنها مسألة المرتزقة، مشددا فى الوقت ذاته على أن توافق الليبيين على مؤسسات واحدة، يدفع باتجاه إنهاء وجود تلك القوات .

وأكد بن طاهر على أهمية توثيق ما قامت به المليشيات لمحاسبتها دوليا في وقت ما، لأن الليبيين بحاجة إلى يد دولية في المسألة.

بدوره، قال الباحث والناشط فيصل الشريف، إن جزءا من دوافع الليبيين نحو تشكيل بناء دولة موحدة، هو التخلص من هذه القوات التي انتشرت بكثافة، وباتت تهدد حتى المصالح الاستراتيجية لدول أخرى، ومنها الولايات المتحدة.

وأضاف أن الحل في ليبيا يكمن في دولة موحدة، عندها سترضخ كافة الأطراف لما يخرج عن الجسم الشرعي الواحد، فالتحدي الأكبر يكمن في نجاح الليبيين في توحيد صفوفهم .

وشدد على أن مسألة المحاسبة الجنائية والدولية على جرائم الحرب والقتل الجماعي، تحتاج إلى وقت، رغم أن بعض المجرمين يفلتون من العقاب .

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