اجتماع تشاوري لنقابات العاملين بالجامعات الليبية لتوحيد الصف والجهود

عقد بمجمع الكليات الطبية في جامعة بنغازي، اجتماع تشاوري الأول لنقابات العاملين بالجامعات الليبية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عز الدين الدرسي، بمبادرة من أم الجامعات جامعة بنغازي.

وقال رئيس نقابة العاملين بجامعة بنغازي حسين الفارسي، إن الاجتماع الأول لنقابات العاملين بالجامعات الليبية تم بحضور المنطقة الشرقية بشكل مباشر، وأما جامعات المنطقة الغربية طرابلس، ومصراتة، وسرت، وبني وليد فكانت مداخلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الفارسي أن “الاجتماع يهدف إلى توحيد الصف والجهود، والتي نسعى من خلالها إلى توحيد نقابة للعاملين بالجامعات الليبية، ويجب أن تتضافر الجهود لوضع إستراتيجية برؤية واحدة وهدف واضح، ورسالة مقدسة، للوصول إلى المصلحة العامة التي يبحث عنها الجميع ألا وهي استجلاب حقوق العاملين بالجامعات”.

وتابع الفارسي: “ويسعى الحاضرين لإعادة النظر في آلية تكوين، بحيث يراعى فيها التوافق ما بين نظام أساسي يتلاءم مع القوانين واللوائح والأعراف التي تضمن حقوق العاملين إداريًا، وماديًا، وصحيًا، وتثقيفيًا، محددة بأطر زمنية، يتم فيها تداول رئاسة هذا الكيان ما بين الجامعات الليبية عن طريق إجراء انتخابات، من خلال هذا الكيان الذي يضم جميع العاملين بالجامعات الليبية، ويمكننا المطالبة بالحقوق بشكل جماعي قانوني، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة”.

بدوره، قال نقيب العاملين بجامعة عمر المختار الأستاذ رمضان عبد الكريم بوفرة “إننا نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى مد يد بيضاء إلى إخوتنا وزملائنا في المنطقة الغربية، من أجل توحيد النقابة العامة للعاملين بالجامعات الليبية، لنكون جميعًا تحت راية واحدة، ونسعى من خلالها لتوصيل صوتنا للحكومة القادمة”.