حديد: المجتمع الدولي حريص على إجراء الانتخابات في موعدها

أعرب المحلل السياسي عبد الله حديد، عن تفاؤله بقدرة الحكومة الجديدة على إجراء الإنتخابات بموعدها في الـ 24 من ديسمبر القادم .

وأكد حديد، في تصريح صحفي، أن المجتمع الدولي حريص على إجراء الانتخابات، حيث إنه حدد موعدا لها، متوقعا أن تؤجل لمدة قصيرة .

وأضاف حديد، أن إجراء الانتخابات متوقف على أداء الحكومة وتعاون الأطراف السياسية الأخرى معها، لافتا إلى أن المشهد السياسي قد لا يكون مستجيبا لتطلعات الليبيين، لكن هناك أمل في أن تتمكن القيادة الجديدة من خلق رؤية توافقية تسمح بإذابة الانسداد السياسي الحالي.

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