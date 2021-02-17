الحسيني لـ« مليشيات فبراير »: استغفروا من كل ذنب عظيم فثورتكم ملعونة

اعتبر الكاتب الصحفي اللبناني وليد الحسيني، أن ماحدث في 17 فبراير، بمثابة ثورة ضد شعب شتتته في دول شتى .

وقال الحسيني، في تدوينة له نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، إنه لو تمعنت ميليشيات 17 فبراير بما فعلت لاستبدلت احتفالاتها بفتح مجالس عزاء لقراءة الفاتحة على روح استقلال ليبيا واستقرارها ونهضتها وعزتها، مضيفا أن وصفها بـ”ثورتهم ” في علم الثورات هي ثورة مضادة .

وتابع الحسيني أنهم الغوا الشعب واستوردوا شعوبا مسلحة من سوريا وتركيا ، واصفا إياها بـ” ثورة مضادة للبناء بشهادة ما دمرته من بنية تحتية وما أفسدته من مؤسسات”.

وأضاف الحسيني أنها ثورة مضادة لشعبها الذي شتتته في دول شتى ، و نهبت ووهبت نفسها المال العام والخاص، وانقسمت إلى تابع لتركيا وتابع يلعب على حبال روسيا ومصر وفرنسا، وزاد: “هي ثورة يلعنها كل ثوار الارض”.

وختم الحسيني قائلا إنها ثورة يحتاج ثوارها إلى الاستغفار من كل ذنب عظيم.

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