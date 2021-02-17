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غوتيريس يطالب بسرعة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا .

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن غوتيريس أجرى محادثات منفصلة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومع رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ، مضيفا أن الأمين العام أكد خلال المحادثات استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، ومراقبة وقف إطلاق النار، وضرورة انسحاب القوات الأجنبية كافة .

ورد دوجاريك بـ “النفي “عند سؤاله عمّا إذا لمست الأمم المتحدة بدء انسحاب لهذه القوات .

وبلغ عدد المرتزقة الأجانب المنتشرين في ليبيا نحو 20 ألفاً، وفق الأمم المتحدة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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