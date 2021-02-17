في أول زيارة لليبيا .. كوبيش يؤكد دعم الأمم المتحدة الكامل لإجراء الانتخابات

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانا رسمياً، حول أول زيارة يجريها البعوث الأممي يان كوبيش إلى ليبيا .

وأوضحت البعثة، في بيانها، أن المبعوث الخاص كوبيش التقى مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد سيالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، مبينة أنه تم مناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك الديناميات الوطنية والدولية في ضوء النتائج المثمرة التي حققها اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، والذي أسفر عن اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة، وضرورة المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخارطة الطريق، بما في ذلك الانتقال السلس للسلطة .

وأكد كوبيش على دعم الأمم المتحدة الكامل للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والوحدة، لاسيما من خلال إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأكد المبعوث الخاص دعم الأمم المتحدة المستمر على الصعيدين الإنساني والإنمائي لاسيما في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الليبي بسبب خطر انتشار جائحة كورونا .

وأضاف البيان أن كوبيش التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا مشددا على ضرورة المضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، فضلاً عن تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وصولاً إلى الانتخابات .

وواصل المبعوث الخاص يان كوبيش اتصالاته الدولية، حيث كان في استقباله الاثنين في تونس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد واجتمع مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. كما أجرى مكالمات هاتفية مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24