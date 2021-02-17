نورلاند: ندعم عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على دعم بلاده لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا .

وأوضح نورلاند، خلال لقائه بالرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، ناتالينا سيا، أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا وعملها المهم في دعم إنفاذ القانون الليبي والعدالة الجنائية وإدارة الحدود .

وقالت السفارة الأميركية، في تغريده لها عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” ، إن نورلاند هنّأ المسؤولة الجديدة على استلام مهامّها في ليبيا، وناقش معها دعم بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا .

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