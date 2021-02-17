المخابرات المصرية : موعد فتح السفارة في طرابلس لم يتحدد بعد

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين بالمخابرات المصرية، أن موعد إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس لم يتحدد بعد، مؤكدين أنه سيتحدد بعد التشاور مع كبار المسؤولين في ليبيا .

وأوضحا أن إعادة فتح السفارة خطوة أولى نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع السلطات في طرابلس .

ويجري الترتيب لإعادة فتح السفارة على خلفية الاستعدادات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في أحدث مساع تتوسط فيها الأمم المتحدة لتوحيد الأطراف الليبيية في الشرق والغرب.

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