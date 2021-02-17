بالصور والفيديو.. موجة طقس سيء تضرب دولا عربية

تشهد دول عربية كثيرة تقلبا في الطقس، خلال الآونة الأخيرة، حيث كست الثلوج عددا من مناطقها، مع انخفاض شديد لدرجات الحرارة وهبوب رياح شديدة.

مصر

وشهدت محافظ مطروح غربي مصر حالة من الطقس السيىء صاحبتها أمطار غزيرة تزامنت مع انخفاض شديد لدرجات الحرارة وصلت إلى أقل من 8 درجات وهبوب رياح شديدة وشبورة على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة وسقوط الثلوج على مناطق عديدة بالمحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن موجه من الصقيع بدأت في غالبية أنحاء مطروح مع ليل الثلاثاء بانخفاض فى درجات الحرارة واضح تبعه هطول كميات من الأمطار على نواح متفرقة من مدن المحافظة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، الأربعاء، أن البلاد شهدت، الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار كان للسواحل الشمالية النصيب الأكبر من تساقط الأمطار وحبات البرد حتى اكتست بعض الأماكن باللون الأبيض.

ونصحت الهيئة بعدم تخفيف الملابس وعدم التواجد أسفل اللوحات الأعلانية والأشجار فى حالة الأمطار الرعدية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة فى حالة سقوط الأمطار، كما شددت على عدم جلوس مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية بالقرب من النوافذ.

ليبيا

في ليبيا، الأجواء لم تختلف كثيرا، حيث غطت الثلوج شوارع مدينة البيضاء الليبية، بعدما هطلت عليها بكثافة طوال يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وتداول مواطنون من المدينة عبر مواقع التواصل صورا للثلوج وقد غلب لونها الأبيض على الطرقات، كما أشاروا إلى انقطاع عدد من الخدمات بسبب موجة الطقس السيء.

وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي تسجيل درجات حرارة تقترب من الصفر وحتى دونه، الاثنين، في مدن البيضاء ويفرن ونالوت والمرج، فضلا عن مرتفعات الجبل الأخضر وجبل نفوسة.

الأردن

هذا وما تزال الأردن هي الأخرى تحت تأثير المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الرابعة بحسب مقياس طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية.

وشهدت معظم المُرتفعات الجبلية العالية (الشمالية) تساقطا متواصلا للثلوج خلال ساعات الليلة الماضية، حيث بلغت سماكات الثلوج ما بين 5-10سم، في حين تعرضت بعض مُرتفعات المناطق الوسطى لزخات من الثلج الذي تراكم في بعض الأحياء المُرتفعة من العاصمة.

سوريا

كما حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا من نشاط الرياح وارتفاع موج البحر بدءاً من الثلاثاء وحتى الخميس، حيث ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة تصل حتى 70كم/س على المرتفعات الغربية وفي المناطق الجنوبية والساحلية.

السودان

نفس التحذير جاء على لسان الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان، حيث قالت إن أجواء البلاد ستكون واقعة تحت تأثير مرور منخفض جوي عبر منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، يتبع ذلك دخول لمرتفع جوي يعمل على نشاط الرياح الرافعة للرمال والأتربة في أغلب أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى تردي مستوى الرؤية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويقول خبراء إن بعض الدول العربية تأثرت بمنخفض جوي أوروبي، مركزه في مالطا، ورياح قطبية مصدرها روسيا وشرق أوروبا، مما أدى إلى تقلب الطقس خلال هذه الفترة.