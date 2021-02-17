«القويري»: الإدارات الصغرى والوسطى في الحكومة فاسدة ولا يلتفت لها أحد

أكد رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، عمر القويري، أن الإدارات الصغرى والوسطى في الحكومات لا تزال فاسدة وتسير بنفس الوتيرة السابقة.

وقال القويري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “خلال فترة تغيير الحكومات وأسماء الوزراء والوكلاء – يبقى العائق الأكبر الذي لا يلتفت إليه المواطن – وهو الإدارات الصغرى والوسطى”.

وأضاف “هذه الإدارات فاسدة بمجملها ولا تزال بنفس النفس والوتيرة القديمة «عمولات – واسطات – محسوبية – بزنس – لوبيات»، ولا يعلم الوزير والمسؤول إلا ما يرغبون في إعلامه به”.

وأول أمس الاثنين، أكد عمر القويري، أن حصة المواطن في الحكومة هي الكفاءة والقدرة بعيدا عن القبيلة والمدينة، قائلا: “حصتنا كمواطنين في الحكومة هي الكفاءة والقدرة فكل مواطن ليبي قادر على النهوض بوزارته ومؤسسته التي كلف بها فهو حصتنا ويمثلنا. لا علاقة لنا بنسبه وقبيلته ومدينته، يجب أن يكون هذا تفكيرنا ويعمم بين الناس لا ما يحاول بثه العملاء والأغبياء من تفتيت وتقزيم وتقسيم ليبيا كونتونات متصارعة”.