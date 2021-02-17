سامي الساعدي: أبناء فبراير «البررة» لم يشوهوا وجهها المشرق بـ «شذوذات المتطرفين»

زعم سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن ما أسماها ثورة فبراير لاتزال حية رغم ما وصفه بالمؤامرات والعراقيل والمنغصات، على حد قوله.

وقال «الساعدي»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ولا تزال فبراير حية رغم المؤامرات، والمنغصات، والعراقيل، ولا يزال لها أبناء بررة، لم يخونوا عهدها، ولم يشوهوا قسمات وجهها المشرق، برعونات المطامع، أو سلوكيات الإجرام، أو شذوذات المتطرفين”، على حد تعبيره.

وتابع؛ “ولا يزال الكثير للقيام بحق ثورتنا المباركة، فمن ذلك تصحيح الأخطاء، وتقويم المنطلقات، والتحام الصفوف، ومن ذلك الشهادة بالحق على من أخطأ في حقها ولو كان من الأقربين”، وفقًا لكلامه.

وأوضح أنه “ومن ذلك الالتفاف حول أدبياتها اللامعة ومبادئها النقية وثوابتها الوطنية”، خاتمًا باعتبار فبراير “ثورة التكبير”، على حد وصفه.