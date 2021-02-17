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«الحبيب الأمين»: لا تخجلوا من «فبراير» فالشهداء يحبون سماع هتافكم والدعاء لهم

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب الحبيب الأمين، وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، بـ “عدم الخجل” مما وصفه بـ «ثورة فبراير»”، على حد تعبيره.

وقال «الأمين»، في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أرجوكم لا تخجلوا من فبراير، فالشهداء في قبورهم يحبون سماع الدعاء لهم وهتافكم بتضحياتهم واكمالكم لمشوارهم”، بحسب كلامه.

وأوضح “رفقا بأرواحكم وأرواح الشهداء لا تسكتوا للشياطين ولا ترضخوا للصمت فالحياة لا حياء فيها من وقفة عز ولا خجل فيها من كرامة ولا يتنكر لنبل إلا دعي”، بحسب كلامه، خاتمًا “هلا فبراير وأفتخر”، على حد قوله.

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الحبيب الأمين فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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