«الحبيب الأمين»: لا تخجلوا من «فبراير» فالشهداء يحبون سماع هتافكم والدعاء لهم

طالب الحبيب الأمين، وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، بـ “عدم الخجل” مما وصفه بـ «ثورة فبراير»”، على حد تعبيره.

وقال «الأمين»، في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أرجوكم لا تخجلوا من فبراير، فالشهداء في قبورهم يحبون سماع الدعاء لهم وهتافكم بتضحياتهم واكمالكم لمشوارهم”، بحسب كلامه.

وأوضح “رفقا بأرواحكم وأرواح الشهداء لا تسكتوا للشياطين ولا ترضخوا للصمت فالحياة لا حياء فيها من وقفة عز ولا خجل فيها من كرامة ولا يتنكر لنبل إلا دعي”، بحسب كلامه، خاتمًا “هلا فبراير وأفتخر”، على حد قوله.