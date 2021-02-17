ليبيا الان

«غويلة»: «القذافي» هو «الأبتر» لأنه كان يبغض «سيدنا محمد»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عبدالباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، أنه لا يمكن لـ«القذافي» أن يعود هو وحكمه، بحسب وصفه.

وقال غويلة في مقطع مصور له، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مرت عشر سنوات على «ثورة 17 فبراير»، رغم الكيد والظروف والمحن والمؤامرات لكنها باقية ونتمنى لها الاستمرار والنجاح”، على حد قوله.

وأضاف “رحم الله «شهداءنا»، ونتمنى الشفاء لجرحانا، فتلك «ثورة مباركة»، فدعوها إنها مأمورة، وكل من «يبغض» محمد صلى الله عليه وسلم، الله سوف يبتر ملكه وولده ويبتره هو، كما حدث لـ«القذافي»، ولن نعود للقيود”.

وتابع “لا يمكن للقذافي أن يعود هو وحكمه وأولاده، فهم يتحدثون أن «سيف» موجود، وإذا كان كذلك بالفعل، يخرج ويتحدث، ولن يعود ذلك من جديد، فالله حسم تلك المسألة، حين قال: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ»، لأنه كان يبغض سيدنا محمد”، بحسب ادعائه.

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القذافي ثورة فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت هو الابتر ياغويلة ياعميل الكلب القردوغان…انت ارهابي و عميل وخائن لا يحق لك الكلام عن الوطن…اما حديثك عن فبراير قهاير فماذا جني منها المواطن البسيط..؟..الفقر والمرض والجهل والنهب والسرقة وسؤ الخدمات وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود والدواء وووو…هل هذه مناسبة يحتفل بها الشعب…؟؟!!!…

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  • لانك متخلف عقليا وجاهل لا تعرف معنى الاية الكريمة ان شانئك هو الابتر لها معنى اخر ياحمار حيث كان الكفار يعايرون رسول الله بانه ليس له ابناء يحملون اسمه ورسول الله هو بمثابة الاب لجميع المسلمين وازواجه امهاتنا اما الكفار والمنافقين امثالك عندما يدخلوا الدرك الاسفل من النار ياحمار فيحرموا من اهلهم الذين دخلوا الجنة وعلى سرر متقابلين بينما انت واخوانك من كلاب النار الاشرار ستعذبون فى جنهم وبئس المصير اما القذافى فكتب الله له الجنة لانه قتل على يد الخوارج اراد الله له ان يقتص منه فى الدنيا وكما عاش مترفا ينعم بالسلطة وملك ملوك افريكيا اراد الله ان يطهره فى الدنيا ويموت عاريا على يد شر خلق من الخوارج لينطبق عليه الحديث الشريف … طوبى لمن قتلهم وقتلوه . فالعبرة بحسن الخاتمة ولكم فى القصاص حياة يااولى الالباب افهموا ياكلاب معنى القرآن والسنة .
    فكيف يكون القذافى يامختل عقليا يكره رسول الله وهو ينفذ امره بقتال الخوارج ونشر الاسلام الوسطى فى افريقيا وكانت بيوت الله عامرة فى انحاء ليبيا فاماذا قتله الناتو المسيحى الذى يكره رسول الله ولماذا اخبرنا رسول الله بفتح اسطتبول ارض الكفر والدعارة دون قتال بعد هزيمة الناتو المسيحى التركى فى شمال سوريا فى دابق والاعماق على يد جيش المسلمين ومعقله دمشق التى سينزل بها السيد المسيح ليقتل سيدك الدجال الاعور

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