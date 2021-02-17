«غويلة»: «القذافي» هو «الأبتر» لأنه كان يبغض «سيدنا محمد»

رأى عبدالباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، أنه لا يمكن لـ«القذافي» أن يعود هو وحكمه، بحسب وصفه.

وقال غويلة في مقطع مصور له، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مرت عشر سنوات على «ثورة 17 فبراير»، رغم الكيد والظروف والمحن والمؤامرات لكنها باقية ونتمنى لها الاستمرار والنجاح”، على حد قوله.

وأضاف “رحم الله «شهداءنا»، ونتمنى الشفاء لجرحانا، فتلك «ثورة مباركة»، فدعوها إنها مأمورة، وكل من «يبغض» محمد صلى الله عليه وسلم، الله سوف يبتر ملكه وولده ويبتره هو، كما حدث لـ«القذافي»، ولن نعود للقيود”.

وتابع “لا يمكن للقذافي أن يعود هو وحكمه وأولاده، فهم يتحدثون أن «سيف» موجود، وإذا كان كذلك بالفعل، يخرج ويتحدث، ولن يعود ذلك من جديد، فالله حسم تلك المسألة، حين قال: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ»، لأنه كان يبغض سيدنا محمد”، بحسب ادعائه.