استمرار عمليات القلب المفتوح للأطفال من قبل مؤسسة “نوفك”

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشف رئيس مؤسسة “نوفك” لجراحة قلب الأطفال الدكتور “ويليام نوفك” عن إجراء 17 عملية جراحية للأطفال في مركز بغازي الطبي 16 منهم في حالة جيدة وحالة واحدة فقط في العناية الفائقة .

نوفك أضاف أن مؤسسته ستواصل تواجدها في بنغازي أربعة أسابيع إضافية حتى تصل العمليات الجراحية من 60 إلى 65 حالة خلال ستة أسابيع .

وأوضح أنه لاتزال هناك أعداد في قائمة الانتظار تصل إلى حوالى 300 حالة من جميع أنحاء ليبيا، والصعوبة التي تواجهنا نحن كأطباء جراحة الأطفال هي أولوية الاختيار مابين الأطفال .

وأثني “نوفك” عن الأطباء الليبيين في تخصص قلب الأطفال، مبديا سعادته من طريقة عملهم حتى الآن،

وأشار إلى أنهم يفكرون جديا بعد انقضاء 6 أسابيع، في إقامة ورش عمل أخرى لاستكمال عمليات لباقي الأطفال الموجودين في قائمة الانتظار لأن البرنامج غير واضح حتى الآن، لأنه في حالة كان لنا عودة إلى ليبيا لورشة عمل أخرى نهاية العام يجب التنسيق فيها قبل خروجي من مدينة بنغازي .