مؤسسة النفط تدعم المعهد القومي للأورام صبراتة بمعدات طبية متطورة

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز، عن تقديم معدات طبية متطورة لقسم علم الأنسجة «الباثولوجي» بالمعهد القومي للأورام صبراتة، أمس الثلاثاء، في إطار دعم المؤسسة الوطنية للنفط لقطاع الصحة وبرعاية من شركة إيني الإيطالية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن الأجهزة تشمل «- Immunohistochemistry Staining system, Fully automated IHC&ISH Bond III وTissue processo وRotary Microtome..

وبحسب البيان، تم تسليم عدد من أجهزة الاختبار السريع Antigen rapid test للقسم المختص بالمركز، وتلقي شرح وافٍ من رئيس لجنة كورونا بشركة مليته للنفط والغاز د. فؤاد الغنودي، على الكيفية الصحيحة لاستخدامها والاستفادة منها في ظل النقص الشديد في مشغلات أجهزة RT-PCR، لغرض المساعدة في إجراء الاختبارات للمرضى المترددين على المستشفى بشكل عاجل وسريع عند الحاجة.

وتم ضمن الزيارة أيضا، الاطلاع على ما وصل إليه تنفيذ مشروع محطة التحلية بمستشفى صبراتة، وهو أحد مشاريع المؤسسة وبرعاية من شركة إيني الإيطالية.

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