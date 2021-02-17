ليبيا الان

“مكافحة الفساد” تبحث آليات ترشيد المرتّبات والإفراجات المالية

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُواصل هيئة مكافحة الفساد مع وزارة المالية بحكومة “الوفاق”، مُستجدّات لجنة ترشيد المرتّبات والإفراجات المالية.

واستكمل الاجتماع، الذي عُقد بمقر الهيئة، ما تمّت مناقشته، خلال اجتماع أمس، والذي تضمّن البحث في مرتّبات موظفين في الدولة، وآلية عمل لجنة ترشيد المرتبات، إلى جانب آلية عمل الإفراجات.

وشارك في الاجتماع، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، وزير المالية المفوض فرج بومطاري، رئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني على القطاع الخاص، مدير مكتب التحري والمعلومات، إضافة إلى عضو لجنة ترشيد المرتّبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك