“مكافحة الفساد” تبحث آليات ترشيد المرتّبات والإفراجات المالية

تُواصل هيئة مكافحة الفساد مع وزارة المالية بحكومة “الوفاق”، مُستجدّات لجنة ترشيد المرتّبات والإفراجات المالية.

واستكمل الاجتماع، الذي عُقد بمقر الهيئة، ما تمّت مناقشته، خلال اجتماع أمس، والذي تضمّن البحث في مرتّبات موظفين في الدولة، وآلية عمل لجنة ترشيد المرتبات، إلى جانب آلية عمل الإفراجات.

وشارك في الاجتماع، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، وزير المالية المفوض فرج بومطاري، رئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني على القطاع الخاص، مدير مكتب التحري والمعلومات، إضافة إلى عضو لجنة ترشيد المرتّبات.

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