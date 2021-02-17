استمرار موجة البرد في غالبية المناطق مع احتمال سقوط أمطار

أخبار ليبيا 24 – طقس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن غالبية مناطق البلاد يستمر تأثرها بموجة البرد هذه الأيام، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي.

وأوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة المركز، أن الثلوج ستتساقط على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأضافت النشرة أن الطقس مغيم مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، وأن الرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 9 و15 درجة مئوية.

وأشارت النشرة إلى أن هناك احتمال سقوط أمطار متفرقة في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة، موضحة أن الأمطار تكون جيدة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية، وأن هناك فرصة هطول الثلج على مرتفعات الجبل الأخضر، وأن الرياح شمالية غربية نشطة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و14 درجة مئوية، ولا تتجاوز 8 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية.

وتكون السماء صافية في مناطق الكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة اليوم، تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية.