ليبيا الان

احتفلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وأوضحت السفارة، عبر تغريدة لها:”نحن ندرك وندعم حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده والمطالبة بالحكم الرشيد والشفّاف واحترام حقوق الإنسان”.

وأشادت السفارة الأمريكية، بالتقدم السياسي، الذي حدث تحت رعاية الأمم المتحدة، في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا؛ عن تطلعها إلى الفرصة المُتجدّدة لبناء ليبيا ذات سيادة ومُوحّدة وآمنة ومستقرة، تكون مسؤولة أمام مواطنيها.

وأكدت السفارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستُواصل دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمُرتزقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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