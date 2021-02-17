البيضاء تسجل إصابتين جديدتين بكورونا و6 حالات اشتباه

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا إضافة إلى 6 حالات اشتباه.

وأوضح المركز في نشرته اليومية المنشورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن المركز استقبل 91 مترددا أمس الثلاثاء، موزعين بواقع 64 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و27 من خارج المدينة،

ولفت المركز إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس كورونا إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

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