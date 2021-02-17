الوضع في ليبيا يتصدر مباحثات وزير الدفاع الإيطالي ونظيره البريطاني

أجرى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني محادثه هاتفية مع نظيره البريطاني بن والاس، حيث ناقشا عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الوضع في ليبيا.

وأوضحت وكالة “نوفا” الإيطالية، أن «جويريني» كتب على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلًا: “اتصال هاتفي مربح مع نظيري البريطاني بن والاس. تم تأكيد العلاقات الثنائية الممتازة من بينها العلاقات الصناعية بين إيطاليا والمملكة المتحدة عشية الاجتماع الوزاري لحلف الناتو”.

وأضاف: “تبادل كامل للآراء حول أفغانستان وليبيا وشرق البحر المتوسط”.