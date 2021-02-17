غوتيريش لـ المنفي والدبيبة: الأمم المتحدة داعمة لـ ليبيا في جميع المجالات

ليبيا- تباحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشكل منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.

ووفقًا لنبأ نشرته سكاي نيوز عربية تابعته صحيفة المرصد، فقد شدد غوتيريش على أهمية ضمان عمل السلطة التنفيذية الجديدة، من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، مجددًا التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم جهودها في هذا الصدد، والتوافق على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية.

وجدد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لدعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، مع أهمية ضمان تمثيل الحكومة الجديدة لمصالح جميع الليبيين، والترحيب بالتزام رئيس الوزراء المكلف بإدراج 30٪ على الأقل من النساء في الحكومة الجديدة.

وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة السلطة التنفيذية الجديدة في جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية واستقرار البلاد وتوحيد مؤسستها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية