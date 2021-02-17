كوبيتش يلتقي السراج ويتفقان على التقيد التام بموعد الانتخابات

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس، حيث هنأه السراج على تعينيه، معرباً له عن دعمه الكامل له في مهمته الجديدة.

وأكد السراج دعمه لانتقال سلس للسلطة، كما اتفق الطرفان على أنه من الضروري التقيد التام بموعد الانتخابات المتفق عليه، 24 ديسمبر 2021.

بدوره هنأ المبعوث الخاص كوبيش السراج على التقدم المحرز حتى الآن في المسارات الثلاثة للحوار الليبي الليبي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الإيجابية لملتقى الحوار، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية.