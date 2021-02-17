«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على أقصى الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة اليوم الأربعاء على أقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستتسبب في ارتفاع الموج لنحو 4.5 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب، تتكاثر على الساحل من مصراتة إلى سرت، والرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2.5 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– احتمالية سقوط أمطار متفرقة على الساحل من بنغازي إلى درنة، والرياح شمالية غربية إلى غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على أقصى الساحل الشرقي.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و4.5 متر، والبحر شديد الاضطراب اليوم على أقصى الساحل الشرقي.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية، والرؤية متوسطة على أقصى الساحل الشرقي بسبب الرياح وارتفاع الموج، وتكون جيدة على باقي الساحل.

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