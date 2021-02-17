الأرصاد: سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي وثلوج على الجبل الأخضر

قال المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية اليوم الأربعاء إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط ثلوج على الجبل الأخضر بينما يميل الطقس للاعتدال التدريجي على بقية المناطق.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي سيكون الطقس مشمساً إلى قليل الغيوم والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14- 19) مْ وتسجل ارتفاعاً طفيفاً وتدريجياً من يوم الغد.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط الثلوج صباح اليوم على الجبل الأخضر، ويميل الطقس للاعتدال من مساء يوم الغد والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: منخفضة نسبياً حيث تراوح ما بين (14-17) مْ ولا تتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على اغلب المناطق.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده سيكون الطقس مشمسا إلى قليل الغيوم والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15- 19)مْ، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير سيكون الطقس قليل الغيوم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15- 17 )مْ وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

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