واشنطن تؤكد دعمها للمصالحة الليبية وإجراء الانتخابات في موعدها وإخراج المرتزقة

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأضافت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن واشنطن تدرك حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف واحترام حقوق الإنسان.

وأشادت السفارة بالتقدم السياسي في الأزمة الليبية خلال الأشهر الماضية، تحت رعاية الأمم المتحدة، معربة عن تطلعها إلى الفرصة المتجددة لبناء ليبيا ذات سيادة وموحدة وآمنة ومستقرة، تكون مسؤولة أمام مواطنيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24