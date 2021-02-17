«العلاقي»: مناقشة «النواب» تعديل اعتماد لائحته الداخلية «عبث لايطاق»

انتقد وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي، مناقشة مجلس النواب اعتماد اللائحة الداخلية التي يعمل عليها منذ 6 سنوات، معتبرًا أن ذلك الأمر «عبث لا يطاق».

وقال محمد العلاقي، في تدوينة على موقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء، “شئ غريب لا حشم لا جعره! كما يقول المثل الليبي تخيلوا معي ان مجلس النواب سيناقش تعديل اعتماد لائحته الداخلية التي يفترض أنه يشتغل بها منذ ستة سنوات!”، خاتمًا “وعليكم أن تقبلوا هذا العبث الذي لم يعد يطاق”.

تجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي لأعضاء مجلس النواب المجتمعين في صبراتة، أمس الثلاثاء، أنهم سيبحثون في الجلسة القادمة إعادة انتخاب رئاسة المجلس على أن تؤول الرئاسة لأحد الأعضاء من الجنوب.

واتفق النواب المجتمعون في صبراتة على عقد جلسة الأسبوع المقبل يتضمن جدول أعمالها إعادة انتخاب رئاسة المجلس على أن يطلب من لجنة 5+5 موافاتنا بإمكانية عقد جلسة في سرت يومي الإثنين والثلاثاء 22-24 فبراير لانتخاب رئاسة جديدة من الجنوب وبحث آلية منح الثقة للحكومة.

ونص البيان الختامي على دعوة رئاسة مجلس النواب في طرابلس وطبرق إلى حضور هذه الجلسة وفي حال تغيبهم ستُدار من أكبر الأعضا سنًا.

وأوضح البيان أن جدول أعمال الجلسة سيكون بإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب بحيث تؤول فيها رئاسة المجلس لأحد أعضاء المجلس من الجنوب الليبي وذلك وفق ما تم التوافق عليه وفق إعلان القاهرة.

وتابع البيان أنه سيتم اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتماد تعديلات اللائحة الداخلية بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية، ودعوة جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب مصلحة الوطن والحضور للجلسة بحسب الموعد المعلن.