“218” تحتفي بالثورة بندوة نسائية تُبرز دور “القوة الناعمة”

تحتفي “218”، هذا العام بذكرى الثورة، بعرضها “ندوة فبراير” الخاصة، التي تفرِد خاصة مساحةً للاقتراب من حقيقة الصراع الليبي، بعد مرور عشرة أعوام على ثورة 17 فبراير، بعيون نسائية ليبية تُبرِز دور المرأة القيادي حينها، وتأثير “القوة الناعمة” في الدفع نحو التغيير للأفضل.

وتناقش الندوة، التي ستُعرض اليوم الأربعاء ويوم غدٍ الخميس، في الساعة التاسعة مساءً على شاشة “218”، قضايا التغيير برؤى وعقول نسائية؛ انطلاقًا من أن “القوة الناعمة” كانت حاضِرة بقوةٍ في صنع الحدث عام 2011.

كما تفتح الندوة ملفات العقد الماضي بعيون نساء ليبيا، بدايةً من التهميش، وتقبّل الآخر وانجرار الشباب وراء حمل السلاح، مرورًا بالتدخلات الخارجية، وبروتوكولات التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

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