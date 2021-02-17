«بلدي سبها»: وفاة طفل جراء انفجار وقع بين المحتفلين بذكرى ثورة فبراير

أعلن المجلس البلدي سبها «وفاة الطفل عبدالرحمن العابد صالح جراء انفجار وقع أمس الثلاثاء بين المحتفلين بذكرى ثورة 17 فبراير» في البلدية.

وأشار إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة عدد من المواطنين بجروح بالغة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتوجه المجلس بالعزاء إلى أهل الطفل، داعيا الجهات الأمنية إلى «معرفة أسباب الحادث، والقيام بمهامهم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات».

وقال شهود عيان لـ«بوابة الوسط» إن «قذيفة يرجح أنها هاون، سقطت باتجاه المحتفلين في حي المنشية بمدينة سبها».

وأدى الحادث إلى سقوط جرحى بعضهم حالته خطيرة جرى نقلهم إلى مركز سبها الطبي، حسب الشهود.

واليوم، أعلنت مديرية أمن سبها العثور على متفجرات معدة للتفجير في محيط فندق أفريقيا، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وعدم المرور بجانب الفندق.

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