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الفلبين تهنئ ليبيا بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

هنأت الفلبين الشعب الليبي بمرور الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

وقالت السفارة الفلبينية في ليبيا، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «الفلبين تمد تهانئها للشعب الليبي في الذكرى الـ10 لثورة فبراير».

وتابعت «نؤكد مجددا التزامنا بمواصلة العمل معكم في تحقيق تطلعاتكم في ليبيا موحدة وسلمية ومزدهرة».

وفي وقت سابق من اليوم قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها تدرك مع احتفالاتها في الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، «حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف واحترام حقوق الإنسان».

وبينما أشادت السفارة في بيان لها اليوم، بالتقدم السياسي في الأزمة الليبية خلال الأشهر الماضية، تحت رعاية الأمم المتحدة، قالت إنها تتطلع إلى «الفرصة المتجددة لبناء ليبيا ذات سيادة وموحدة وآمنة ومستقرة» تكون مسؤولة أمام مواطنيها.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • فى مثل هذا اليوم من شهر فبراير الاسود تعرض الشعب الليبى لاكبر مؤامرة لتدمير بلده ونهب ثرواته انظر الى من يدعوا انهم ثوار كم حققوا من ثروات ضخمة بالمليارات بعد ان كانوا صعاليك اصبحوا من اصحاب القصور والفيلات والعمارات وارصدة كبيرة بالخارج والثورة الحقيقية عندما يتم استعادة ماتم نهبه من اموال الشعب الليبى خاصة فى كرش خليغة الاخوان المتخلف الشيطان اردوغان الذى بنى قصر الف غرفة مراحيضة من الذهب كما قال زعيم المعارضة الذى دخل القصر فى زيارة لخليغة الاخوان ولديه قصر طائر ثمنه 500 ملبون دولار وشنطة امرات خليغة الاخوان ثمنها فقط 50 الف دولار اشترتها من باريس ماركة هيرمس رحم الله خليفة المسلمين الفاروق عمر الذى كان ينام تحت شجرة وثوبه به العديد من الرقع ويشارك خادمه فى ركوب الدابة رفض قصور ملوك الدنيا فى البلاد التى فتحها ونظر المستقبل الى قصور الجنة فى الاخرة هذا الفرق بين الفاروق عمر خليفة المسلمين وبين الخازوق اردوغان خليفة الاخوان الشيطان الذى يعشق متاع الدنيا ولايؤمن بالاخرة

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  • يجب على كل من شارك فى المؤامرة ان يخجل من نغسه ويفدم الاعتذار للشعب الليبى على ماحدث خلال عشر سنوات من دمار وسلب ونهب وسغك الدماء وتشريد الملايين وان يعيد ما نهبه من اموال الشعب فسوف يكوى بها فى نار جهنم لانه سرق سبعة ملايين ليبى يستحق ان تقطع يده سبعة مليون مرة وهذا غير متاح فى الدنيا لكنه ممكن فى الاخرة لان الله يبدل الجلود المحترقة حتى تحرق مرة اخرى كلما نضجت

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