الجالية الغامبية في ليبيا تطالب المنظمة الدولية للهجرة بإجلائهم إلى بلادهم

ليبيا- تناول تقرير إخباري أعدته صحيفة “ذا بوينت” الغامبية الناطقة بالإنجليزية دعوة رابطة الغامبيين الموجودين في ليبيا لحكومة بلادهم لتعيين ضابط اتصال.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى وجود المئات من رعايا دولة غامبيا على الأراضي الليبية التي يواجهون فيها تحديات رهيبة؛ لأن ليبيا نقطة ساخنة يستخدمها الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الغامبيين منذ العام 2011 للوصول إلى أوروبا.

وأضاف التقرير أن هذه الدعوة تأتي بالتزامن مع بروز أمنيات بإعادة فتح البعثات الديبلوماسية في ليبيا على خلفية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد، مؤكدًا أن تعيين ضابط اتصال قد يحدث تغييرًا كبيرًا في أوضاع الغامبيين الموجودين حاليًا على الأراضي الليبية.

وجاء في البيان أن الرابطة تكافح لتولي وتنفيذ أي الأنشطة أو كلها، من أجل تعزيز ورفاهية جميع مواطني غامبيا في ليبيا، مشيرًا إلى تسجيل وجود 15 ألفًا و780 من هؤلاء في البلاد، 75 منهم تقطعت بهم السبل، و5 أرامل مع أطفالهن، و4 حالات نفسية، و8 حالات طبية جثتان في المشرحة.

وأضاف البيان أن الرابطة تجد صعوبة في دفن الجثث في ليبيا أو إعادتها إلى الوطن في حالة عدم وجود بعثة ديبلوماسية، ما يحتم تعيين ضابط اتصال لإدارة شؤون الغامبيين ديبلوماسيًا، كاشفًا عن تجمع هؤلاء على مبادئ الأخوة الدائمة ونبذ الخلافات فيما بينهم.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي طالبت الرابطة بتعيين ضابط اتصال في أبريل من العام 2020 ليتم اختيار أبو بكر كامارا وإرسال اسمه للوزارة في الـ12 من ذات الشهر والعام، إلا أن السلطات الديبلوماسية للوفاق لم ترد على الأمر.

وأختتم التقرير بالإشارة لاعتماد الرابطة الغامبية على المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء الغامبيين وتوفير الرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الإنسانية لهم.

ترجمة المرصد – خاص

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