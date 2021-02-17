«السراج» لـ«كوبيش»: نريد مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي

اجتمع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة طرابلس، مع رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق: “رافق كوبيش خلال الزيارة، كل من لينا القدوة المساعد الخاص وايمانويلا روس مسؤول القسم السياسي بالبعثة”.

وأضاف البيان “قدم المبعوث الأممي في بداية الاجتماع التهنئة للسراج بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير»، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها من أجل تحقيق الامن والاستقرار في البلاد”.

وتابع “قدم السراج، الشكر لـ«كوبيش»، ورحب به في طرابلس متمنيا له التوفيق في مهامه، مؤكدًا على دور البعثة الأممية في مساعدة الليبيين على مواجهة مصاعب وتحديات هذه المرحلة، والوصول إلى مرحلة مستقرة عبر انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل”.

وتابع “طالب السراج، الأمم المتحدة بتقديم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني في جميع مراحله، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية”.

وناقش الاجتماع بحسب بيان «حكومة الوفاق»، مستجدات مسارات الحل الثلاثة «العسكري والسياسي والاقتصادي»، واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمقررات ملتقى الحوار السياسي ومخرجات مؤتمر برلين في هذه المسارات، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.