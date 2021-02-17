الدفاع التركية: القبض على ليبي حاول دخول البلاد من الجانب السوري

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية الليبية، في ولاية هاتاي، بعدما حاول دخول البلاد بطريقة غير شرعية من الجانب السوري، على حد قولها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حرس الحدود التركي ألقى القبض على 6 أشخاص، 5 منهم يحملون الجنسية الروسية وشخص واحد يحمل الجنسية الليبية حاولوا الدخول إلى تركيا بطرق غير شرعية، حسب نص البيان.

وتابعت الوزارة أن من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم امرأة روسية تنتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي مطلوبة لدى سلطات الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24