السراج يطلب من الأمم المتحدة المساعدة التقنية والفنية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج اليوم الأربعاء بمكتبه في طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، ومساعده الخاص لينا القدوة، ومسؤول القسم السياسي بالبعثة إيمانويلا روس.

فيما قدم المبعوث الأممي في بداية الاجتماع التهنئة للسراج، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشكر رئيس المجلس الرئاسي، كوبيش، متمنيا له التوفيق في مهامه، مؤكدًا دور البعثة الأممية في مساعدة الليبيين على مواجهة مصاعب وتحديات هذه المرحلة، والوصول إلى مرحلة مستقرة عبر انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

وناقش الاجتماع مستجدات مسارات الحل الثلاث «العسكري والسياسي والاقتصادي»، واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمقررات ملتقى الحوار السياسي ومخرجات مؤتمر برلين في هذه المسارات، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.

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