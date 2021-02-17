السايح يبحث سبل التعاون بين مكتب تمكين ودعم المرأة بالمفوضية ومكتب المرأة بالأمم المتحدة

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح بمقر المفوضية في طرابلس ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيغونيا لاساغباستر، بحضور عضو المجلس بالمفوضية رباب حلب.

الزيارة تناولت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية بحث سبل التعاون بين مكتب تمكين ودعم المرأة بالمفوضية ومكتب المرأة بالأمم المتحدة.

وأبدت ممثلة الأمم المتحدة استعدادها لدعم برامج المرأة من تدريب وإقامة ورش عمل، وتقديم كافة الاحتياجات الفنية الأخرى التي تساهم في النهوض بالمرأة ومساعدتها في أن تكون عنصرًا فاعلًا في مجتمعها ومحيطها الاجتماعي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المشترك بين المفوضية والأمم المتحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية