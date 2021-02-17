أبو الغيط يؤكد للمنفي دعم جامعة الدول الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن دعم جامعة الدول العربية الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة.

وتلقى المنفي اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتهنئته بتوليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

المنفي يحدد 3 أهداف لـ«الرئاسي» و«الحكومة»

وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية تدعم المسار السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة، بما يلبي طموحات الشعب الليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا