“أسوشيتد بريس”: الثلوج تتساقط على شمال شرق ليبيا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

كشف تقرير أعدته وكالة أنباء “أسوشيتد بريس” الأميركية، اليوم الأربعاء، عن سقوط أمطار من الثلج على شمال شرق ليبيا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

وأوضح التقرير أن موجة من الثلوج النادرة وصلت إلى البلاد يوم الإثنين الماضي، على أن تستمر ليومين بعد ذلك على أقل تقدير، مطالباً الأسر في منطقة سيدي محمد الحمري بارتداء الملابس الدافئة.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى صفر في البيضاء ويفرن ونالوت والمرج والجبل الأخضر والجبل الغربي.

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