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أكثر من 9 مصابين في سبها إثر سقوط قذيفة هاون

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيب تسعة مواطنين في مدينة سبها، مساء أمس الثلاثاء، بجروح متفاوتة؛ إثر سقوط قذيفة هاون، على إحدى أكبر الأحياء السكنية، ذات الكثافة السكانية وسط المدينة.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن سبها، حسين الناعم، في اتصال هاتفي لـ”218″ أن عدد الإصابات تجاوز تسعة؛ بسبب سقوط قذيفة الهاون في حي “المنشية”، بالقرب من السوق الشعبي المعروف بـ”سوق النملة”.

ولم تتضح بعد أسباب الرماية، أو من قام بالعملية، فيما تواترت أخبار حول أنها استهدفت مواطنين محتفلين بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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