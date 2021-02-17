المشري وكوبيش يناقشان صعوبات تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الطرفان بحثا خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وما نتج عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته البعثة الأممية، وكيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة، من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها والوصول إلى الانتخابات.

وناقش الطرفان صعوبات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة، وسبل المضي قدمًا لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها؛ لتكون قادرة على معالجة القضايا ذات الأولوية في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية