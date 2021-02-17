10 حكومات متعاقبة منذ 17 فبراير في ليبيا.. من “جبريل” إلى “الدبيبة”

في 17 فبراير من العام 2011 م؛ شهدت ليبيا ثورة عارمة أطاحت بنظام العقيد “القذافي”، وأسّس المعارضون حكومة انتقالية في مدينة بنغازي، بعد تحرير المنطقة الشرقية بالكامل، فيما ظلت حكومة النظام في غرب البلاد ووسطها وجنوبها.

الحكومة الأولى؛ تشكّلت من قبل المجلس الانتقالي في 23 مارس 2011 م، كانت برئاسة الراحل محمود جبريل، وسمّيت بالمكتب التنفيذي، وكانت مؤقتة حيث استقال “جبريل” من منصبه.

الحكومة الثانية، حين كلف المجلس الانتقالي علي الترهوني بتشكيلها في 23 أكتوبر 2011 واستمرت حتى 24 نوفمبر 2011 م.

الحكومة الثالثة، ترأسها، بعد اختيارها من “الانتقالي”، الراحل عبدالرحيم الكيب في 24 نوفمبر 2011 م، بعد تكوين “برلمان انتقالي” ضم 200 عضو ضمن خارطة طريق وضعها المجلس الانتقالي واستمرت حكومة “الكيب” حتى شهر أغسطس 2012 م.

الحكومة الرابعة، ترأسها مصطفى أبوشاقور في أغسطس 2012 م، بعد أن سلّم المجلس السلطة للمؤتمر الوطني العام الذي قام بتكليفه، وأخفق في تشكيل حكومة مؤقتة.

الحكومة الخامسة، ترأسها علي زيدان، بعد انتخابه من طرف المؤتمر الوطني ليشكّل حكومة “وفاق وطني” ضمت 27 وزارة، واستمرت حتى 11 مارس 2013 م.

الحكومة السادسة، برئاسة عمر الحاسي شكّلها المؤتمر الوطني العام المنتخب الذي لم يسلّم للبرلمان الجديد، وسمّيت حكومة “الإنقاذ” في أغسطس 2014 ومقرها في طرابلس، لم تنل الاعتراف الدولي فاستقال “الحاسي” في أبريل 2015 م.

الحكومة السابعة، برئاسة عبدالله الثني، انبثقت باسم الحكومة المؤقتة عن مجلس النواب في سبتمبر 2014 م، لم تستمر في طرابلس واتخذت مدينة البيضاء شرقي ليبيا مقرًا لها إلى 2021.

الحكومة الثامنة، برئاسة خليفة الغويل، الذي كان النائب الثاني في حكومة الإنقاذ، وسيطرت هذه الحكومة على مناطق واسعة من غربي وجنوبي ليبيا، خلال 2015 م، وانتهت ضمنيًا بعد “اتفاق الصخيرات”.

الحكومة التاسعة، ترأسها فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” المعيّن وفق “اتفاق الصخيرات”، في ديسمبر 2015، ولم تُمنح الثقة من قبل مجلس النواب رغم الاعتراف الدولي.

الحكومة العاشرة، ترأسها عبدالحميد ادبيبة، بعد اختيارها من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي الـ75 المجتمع في جنيف، يناير 2021 م، والحكومة في انتظار تشكيلها ومنح الثقة من قبل مجلس النواب.

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