محمد صلاح: أنا لا أشتكي.. لكن يجب أن نثق بأنفسنا

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على فوز “الريدز” على لايبزيغ الألماني 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد “بوشكاش آرينا” بالعاصمة الهنغارية بودابست، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح: “لعبنا بشكل جيد ضد لايبزيغ الذي كان خصما قويا وكنا نعرف كيف يلعبون”.

وأضاف “علينا أن نواصل العمل بقوة لأن مباراة العودة ستكون صعبة رغم أنها على ملعبنا، ونتمنى أن نتأهل”.

وتابع: “لعبنا المباراة السابقة أمام ليستر بشكل جيد حتى الدقيقة 75، ولكن في كرة القدم يجب أن تلعب لمدة 90 دقيقة”.

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلاً: “أنا لا أشتكي ولكن يجب أن نثق بأنفسنا”.

واحتفى نادى ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري بعد تسجيله هدف فريقه الأول في مرمة لايبزيغ.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 53 من عمر المباراة ليصبح الرابع له في مسيرته في النسخة الحالية من دوري الأبطال ليطارد بها قمة هدافي البطولة القارية الشهيرة، فيما سجل ساديو ماني الهدف الثاني.