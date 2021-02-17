أخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر أسماء جرحى قذيفة الهاون في سبها

أخبار ليبيا 24 – أمن

أكد مصدر مطلع سقوط قتيل و تسعة جرحى جراء سقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر على مكان تجمع احتفالات فبراير في مدينة سبها .

المصدر قال في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 إن القذيفة سقطت في مكان احتفالات فبراير أمام المسجد العتيق بمنطقة المنشية .

وفي ذات الشأن، أوضح مصدر طبي بمركز سبها أن عشرة جرحى بينهم حالتين خطرتين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية للخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

هذا وتحصل ليبيا 24 على قائمة الجرحى الذين أصيبوا وهم: “نوح مناع”، و”مختار سليمان”، و”شريف كعبار تمامي”، “منصور محسن”، و” حمادي عبدالحميد”، و”مسعود مرسال”، و”كعبار ابوبكر تمامي”، و”إبراهيم عبدالنبي”، و” علي حامد” .

يشار إلى أن ليبيا تحتفل اليوم الأربعاء بالذكرى العاشرة لفبراير، وهي تخوض مرحلة انتقالية جديدة وسط تحديات يرى مراقبون أنها لا تختلف كثيرا عما جابته منذ سقوط نظام القذافي، لكن آمال الشعب لا تزال منعقدة على الوصول إلى الاستقرار المنشود.