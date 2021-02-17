العثور على متفجرات معدة لتفجير بمحيط فندق إفريقيا في سبها

أخبار ليبيا 24 – أمن

أكدت مديرية أمن سبها العثور على متفجرات معدة لتفجير في محيط فندق إفريقيا في وسط المدينة .

المديرية طالبت، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء، المواطنين بتوخي الحذر وعدم المرور بجانب الفندق، أو الاقتراب منه حتى يتم تأمين المكان بالكامل .

وأوضحت أنه تم استدعاء فرق الهندسة العسكرية، للتعامل مع المتفجرات وتفكيكها .

وسقطت ليلة أمس، قذيفة على مكان تجمع احتفالات فبراير في منطقة المنشية .

وقال مصدر في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 إن القذيفة سقطت أمام المسجد العتيق، لافتًا إلى أن طبي المدينة استقبل عشرة جرحى بينهم حالتين خطرتين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية للخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وتحصل ليبيا 24 على قائمة الجرحى الذين أصيبوا وهم: “نوح مناع”، و”مختار سليمان”، و”شريف كعبار تمامي”، “منصور محسن”، و” حمادي عبدالحميد”، و”مسعود مرسال”، و”كعبار ابوبكر تمامي”، و”إبراهيم عبدالنبي”، و” علي حامد” .

يشار إلى أن ليبيا تحتفل اليوم الأربعاء بالذكرى العاشرة لفبراير، وهي تخوض مرحلة انتقالية جديدة وسط تحديات يرى مراقبون أنها لا تختلف كثيرا عما جابته منذ سقوط نظام القذافي، لكن آمال الشعب لا تزال منعقدة على الوصول إلى الاستقرار المنشود.