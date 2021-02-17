الشهيبي يدعو إلى تغليب مصلحة الوطن

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

17 February, 2021

أعرب الناشط السياسي أحمد رشوان الشهيبي، عن أمله في أن يرتقي جميع أبناء الشعب الليبي بالتفكير وتغليب مصلحة الوطن.

وقال الشهيبي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن ليبيا تشهد تحركات جوهرية لحلحلة الأزمة، كما يتابع المواطن الليبي هذه الأيام عن كثب كل تحركات رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي في ظل تفاؤل غير مسبوق، حيث جمع في زيارته كل الفرقاء وهو يحمل بين يديه مشروع المصالحة الوطنية وفي كلماته دعم الجهود لتوحيد المؤسسات حتى يحظى المواطن بكل الخدمات ورفع المعاناة عنه، وأثبت أن التنازلات مطلوبة من الجميع وهذا ما يحتاجه الوطن في ظل الظروف الراهنة.

ودعا الشهيبي، الجميع إلى الارتقاء في التفكير وتغليب مصلحة الوطن ووضعها أمامهم حتى تذكرهم الأجيال القادمة بكل خير كما ترك الأجداد أثرا طيب لازلنا إلى يومنا هذا نقتدي به وبمواقفهم الجبارة اتجاه الوطن، معربا عن مباركته للسلطة التنفيذية الجديدة متمنيا لها التوفيق والسداد.