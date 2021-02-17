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في ذكرى الثورة.. الكوني: أجدد العهد بالعمل مع الجميع للعبور إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد موسى الكوني إنه «يجدد العهد» بالعمل مع الجميع من أجل العبور إلى الانتخابات، المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في تغريدة حول ذكرى ثورة 17 فبراير، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وكتب الكوني: «بمناسبة هذا العيد والموعد، المبشر بالخير والتوافق، أجدد العهد بالاستجابة لانتظاراتكم، دون تمييز أو إقصاء، وأن نجعلها سنة تشارك في الوطن، نعمل فيها مع الجميع، لتخطي وقائع سنوات الخلاف والصدام».

وأشار إلى أن الهدف هو «العبور إلى الانتخابات كخاتمة التزام، على جناح من اللحمة الوطنية والنسيج الضامن لكيان الأمة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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