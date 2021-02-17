وزير الدفاع الإيطالي يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – أجرى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني محادثه هاتفية مع نظيره البريطاني بن والاس، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الملف الليبي.

جويريني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء قال: “اتصال هاتفي مربح مع نظيري البريطاني بن والاس، تم تأكيد العلاقات الثنائية الممتازة، من بينها العلاقات الصناعية بين إيطاليا والمملكة المتحدة، عشية الاجتماع الوزاري لحلف الناتو”.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: “تبادل كامل للآراء حول أفغانستان وليبيا وشرق البحر المتوسط”

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية