البنداق: اتخاذ القرارات في أي جلسة برلمانية يجب أن يراعي مشاركة 120 نائبًا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد البنداق إن مقر مجلس النواب هو مدينة بنغازي، ويجوز له عقد جلساته في أي مدينة أخرى يراها بموافقة أعضائه بالأغلبية المطلقة.

البنداق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء، أضاف أنه لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء لحظة بدء الجلسة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، إلا في الحالات التي يشترط فيها أغلبية موصوفة.

وبحسب النائب، فإن الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس تتمثل في نصف عدد أعضاء المجلس 50+ 1، ممن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائجهم النهائية.

ورأى أنه مع صراحة النصوص لا مجال للاجتهاد، حيث أنه في حال رغبه أي من الأعضاء عقد جلسة في مكان أخر غير المكان الدستوري، لأي أسباب يتطلب ذلك عقد جلسة بنصاب 50+1 ومن ثم اتخاذ قرار بعقدها بمدينة أخرى بأغلبية مطلقة.

البنداق شدد على أن اتخاذ القرارات لا بد أن يراعي النسبة الدستورية والقانونية، والتي تنص على ضرورة مشاركة 120 نائبًا، وأن ما دون ذلك هو عبث قانوني، وأي قرارات هي والعدم سواء، حسب وصفه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية